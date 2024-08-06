中使馆向营救中国公民牺牲受伤的菲国警察表达哀悼慰问

中国驻菲律宾大使馆向在营救中国公民过程中牺牲和受伤的菲律宾警察表达哀悼和慰问。

中国驻菲律宾大使馆星期二（8月6日）在官网通报，两名中国公民上星期五（8月2日）在菲律宾被绑架。中国驻菲律宾使馆高度重视，迅速多方联系菲执法部门开展营救。

中国驻菲律宾使馆上星期六（3日）配合菲律宾国家警察反绑架局成功解救两名被绑架中国公民。两名中国公民获救后身体状况良好。一名菲律宾国家警察在行动中不幸牺牲，另一名警察受重伤。

中国驻菲律宾使馆向不幸牺牲的菲律宾国家警察表示沉痛哀悼和崇高敬意，向其家人及受伤的警察致以诚挚慰问，向菲律宾国家警察成功解救中国公民的行动表示衷心感谢。

另据海胆新闻和红星新闻等报道，两名中国女子8月2日在菲律宾马卡蒂市遭绑架，绑匪向受害人家属索要5000万元人民币（约927万新元）赎金。家属向中国警方报案并在中国驻菲大使馆的协助下向菲当局报案。

菲律宾警方8月3日锁定受害者和绑匪的位置，随后前往一栋别墅展开营救行动。行动期间，绑匪朝警察开枪导致一名警察中弹身亡，另一名警察受伤，警方逮捕两名绑匪并搜出两把手枪、毒品和刀具等。两名中国女子被成功营救，警方正在调查是否还有其他人涉案，两名绑匪将面临绑架勒索罪等指控。