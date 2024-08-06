中国体育总局官员被指发言偏帮美国 官方调查

中国国家体育总局自行车击剑运动管理中心副主任袁昊然，在巴黎奥运期间被指在网络发言偏帮美国，招致网民抨击，体育总局通报已开始调查处理。

据中国体育报报道，中国国家体育总局有关负责人星期二（8月6日）通报，近日网上出现质疑国家体育总局下属单位干部袁某某通过个人社交媒体发布不当言论的信息，当局已关注到相关情况，并立即开始调查处理。

负责人称，网络空间不是法外之地，国家体育总局坚决落实全面从严治党部署，严格管理监督党员干部言行，严肃查处违规违纪违法行为，绝不姑息。

事缘一个名为“混合泳”的微博账户8月2日发文，内容分析了美国游泳队在奥运赛后出现面部发紫现象的原因。贴文认为，所谓脸部“发紫”问题其实是中国转播服务对画面进行调色处理的结果。

贴文说，粉色是巴黎奥运会主景观颜色，游泳馆的很多氛围灯也是粉色，可能是正好终点被粉色灯照射，导致美国游泳选手脸部发紫。

贴文还提到，比赛中运动心跳每分达180次，体温到达近40摄氏度，选手抵达终点后皮肤充血脸红是正常，但应该不是那种粉色。

针对为何中国选手没有脸部发紫，贴文称：“我看不到直播也不好解释，是不是因为他们（美国选手）皮白？”

这则贴文发出后引发中国网民不满，“混合泳”被人肉搜索，随后有网民经各种交叉比对发现，“混合泳”正是袁昊然的社交媒体账户。不少网民质疑，袁昊然的上述言论是在偏袒美国，为美国辩解，有网民甚至声称已向官方举报。

还有不少网民挖出袁昊然过去在微博多次发布“恨国”言论，比如袁昊然2016年在日本出差期间，赞扬日本民众的平静与自信，批评中国人“躁动与不安”，并将其与日本人形成鲜明对比；以及嘲讽神舟九号发射及航天员等。

随着舆论发酵，有网民发现袁昊然星期天（4日）删除微博所有贴文并关闭账号；星期二查询时发现，袁昊然的账户显示因违反相关法律法规，处于禁言状态。