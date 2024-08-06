中国多家券商看涨A股 预测8月或迎来关键拐点

中国股市在全球市场遭遇抛售之际抗住剧烈跌势，中国证券公司正抓紧此次全球市场动荡的机会争取支持，纷纷预测A股将在8月迎来关键拐点，表现出对A股市场的乐观情绪。

据彭博社星期二（8月6日）报道，自上个周末以来，中国多家券商发布了一系列看涨A股的研究报告，内容指出随着海外市场风险和波动性不断上升，中国股市正成为更安全的投资选择。

其中信达证券星期天（8月4日）发布的报告认为，中国A股休整的时间可能有限，空间已经不大了，并预测8月下旬到9月将是A股的重要拐点。

兴业证券的报告则说，随着对于经济悲观预期的边际改善，加上监管层对资本市场持续呵护，叠加美联储降息预期升温，市场风险偏好有望迎来修复，支撑着该券商转机或在8月的判断。

报告说，本轮由美国衰退预期和美股、美元拥挤交易松动引发的全球市场动荡中，当前仍在底部、基本面走势与美国相背的中国资产性价比有望进一步显现，成为全球资金更好的选择。

中信建投更撰文说，近期压制中国风偏资产的负面因素有所松动，偏紧的美元流动性有所松绑，市场对内需发力也有新的期待，再者8月或迎来利率债供给放量，近期市场交易会持续“东升西降”。

彭博社称，上述对于A股市场的乐观评估，源自于中国股市在星期一暴发的全球股市抛售潮中的优异表现。在华尔街和亚洲各地出现抛售的情况下，沪深300指数看起来表现优异，收盘仅录得1.2%跌幅。

然而，沪深300指数仍是今年全球表现最差的指数之一，反映出市场对中国经济复苏的悲观情绪根深蒂固。

截至星期二收盘，沪深300指数下跌0.01%，上证指数收涨0.23%。