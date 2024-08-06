江旻憓将担任香港赛马会对外事务助理经理

香港女子重剑奥运会冠军江旻憓宣布结束职业运动员生涯仅两天，已找到新的工作。她将在来临的星期天受聘于香港赛马会公司，担任对外事务助理经理。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，香港赛马会公司事务执行总监谭志源星期二（8月6日）在脸书发文，表示欢迎江旻憓加入赛马会公司事务部。她将于本星期天（11日）履新，担任对外事务助理经理。

谭志源说，江旻憓将参与不同工作范畴，协助推行一系列项目，涵盖社会公益、青年事务及体育发展等，并同时兼顾公司事务执行总监与各界持分者联系的工作。

他认为，江旻憓渴望贡献社会的心与赛马会的理念一致，相信她一定会在赛马会尽展所长，开展事业篇章。

香港民政及青年事务局星期一（5日）预告，将在本星期六（10日）举办2024年青年节开幕和亮点项目青年发展高峰论坛，邀请主管青年政策的主要领导、科技创新专才、创意产业专家、青年企业家、青年组织代表等担任演讲嘉宾，其中包括江旻憓、谭志源和立法会议员霍启刚等。

江旻憓与谭志源早已认识，2021年她接受赛马会刊物《骏步人生》访问，由谭志源担任主持，江旻憓还现场指导对方击剑。

江旻憓在本届巴黎奥运会上勇夺女子重剑个人赛冠军，为香港赢得这次赛会的首枚金牌。她8月1日返港，4日宣布结束全职运动员生涯，并表示期待有新的职业发展可以学习及成长，以装备自己，回馈香港。