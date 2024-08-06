港保安局长：香港国安展厅开支不能透露

香港国家安全展览厅星期三（8月7日）起免费对外开放，香港保安局长邓炳强说，展厅开支从维护国安的拨款中支付，但不便透露详情。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，面积超过1100平方米的国家安全展览厅位于香港历史博物馆二楼，将于星期三起免费对外开放。

邓炳强星期二（6日）在参观完展览厅后说，这次的展览厅是维护国家安全宣传工作“新的里程碑”，预计一年能吸引10万人参观。

他表示，希望通过各类展品和互动环节，能让市民理解整体国家安全观和香港在维护国安工作方面的成就，也让市民更加清楚自己在维护国家安全上的角色及重要性。

针对展览的开支，邓炳强称，费用是根据《香港国安法》在政府收入中拨出一些预算，进行所有与国家安全相关的工作，细项方面不能够透露。

展览厅分为六个展区，包括介绍中华人民共和国的标志、 建国历史、“一国两制”、国家安全 ；介绍总体国家安全观20个安全领域；介绍与香港特区有关的国家安全法律；介绍国家对香港特区的支持、大国长安必须筑牢安全根基；以及三维短片、互动游戏、“国安小卫士”动画等。

同样参观展览的基本法委员会副主任黄玉山形容，展厅内容丰富且深刻，内容涵盖政治、军事、网络、食品安全等，同时有讲述清朝期间中国各种惨痛过程，让人深刻感受“国家无安全，人民无安全”，期望更多青年人来参观，增强国家情怀、感受和收获。