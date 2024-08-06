碧桂园7月份销售额同比暴跌72%

陷入财务危机的中国房企碧桂园7月份的销售额同比暴跌72%。

综合澎湃新闻和彭博社报道，碧桂园星期一（8月5日）公布的未经审核运营数据显示，7月份单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约34.1亿元（人民币，下同，6.33亿新元），归属公司股东权益的合同销售建筑面积约38万平方米。

数据显示，今年上半年，归属公司股东权益的合同销售金额259.5亿元，销售面积264.7万平方米；由此推算，今年前七个月，该公司权益销售额293.6亿元，销售面积为302.7万平方米。

在8月2日召开的碧桂园集团月度会议上，董事会主席杨惠妍说，保交房和主动资产负债表管理是公司两大核心目标；下半年交付任务仍然很艰巨，全力推进下半年保交房工作的顺利完成。

对于近期政府层面出台的支持政策，碧桂园称，尽管市场的复苏仍需时间，但房地产政策的持续宽松也为企业带来信心。杨惠妍说，从政策面来看，政府高度重视行业现状，正在采取有效措施促进市场的健康发展。

在中国房地产市场陷入寒冬之际，碧桂园去年10月发生美元债违约。香港上市公司建滔控股旗下的恒信有限公司，今年2月以碧桂园拖欠2.05亿美元（2.72亿新元）贷款为由，向法院提出清盘申请。这场清盘呈请聆讯再度延期至明年1月，让这家正试图敲定离岸债务重组计划的公司有一丝喘息机会。