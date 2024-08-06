前深圳市长陈如桂涉受贿罪 一审被判无期

曾任深圳市长的陈如桂涉嫌受贿罪一审被判处无期徒刑。

据央视新闻报道，广西壮族自治区南宁市中级人民法院星期二（8月6日）早上一审公开宣判广东省人大常委会原党组成员、副主任陈如桂受贿一案。

法院对陈如桂以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其受贿所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。

经审理查明：2003年至2022年，陈如桂利用担任广州市建委主任、市建设工委书记，广州市政府党组成员、秘书长，广州市委常委、副市长，广州市委副书记、政法委书记，中山市委书记，深圳市委副书记、市长，广东省人大常委会党组成员、副主任等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在工程承揽、项目推进、企业经营等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合1.08亿余元（人民币，约2004万新元）。

南宁市中级人民法院认为，陈如桂的行为构成受贿罪。陈如桂受贿数额特别巨大，应依法惩处。鉴于其部分受贿系未遂，到案后如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿所得财物及孳息已全部追缴，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

现年62岁的陈如桂在广州深耕27年，担任过广州市建委副主任、主任，广州市政府秘书长；2010年跻身中共广州市委常委，先后任市委秘书长、副市长、广州市委副书记、政法委书记。

2016年，他转任中山市委书记，隔年出任深圳市委副书记、市长，跻身副部级。

2021年4月，陈如桂辞去深圳市长职务，转任广东省人大常委会党组成员，并于2022年1月当选广东省人大常委会副主任，直到同年6月1日落马，12月被“双开”（开除中共党籍和公职）。

陈如桂被通报落马时，熟悉广州城建系统的人士告诉财新网称，广州从2002年开始消灭“烂尾楼”，陈如桂负责这项工作十余年，而这恰恰是广州官场腐败重灾区。