特斯拉在中国召回超168万辆汽车

特斯拉在中国召回部分进口和国产汽车，总计超168万辆。

据中新社星期二（8月6日）报道，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向中国国家市场监督管理总局备案了召回计划。

根据计划，自即日起，特斯拉召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及中国国产Model 3、Model Y电动汽车，共计168万3627辆。

本次召回范围内的部分车辆，在前备箱盖解锁后，前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态，车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示，极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖被掀开，影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术为召回范围内的车辆免费升级软件，升级后的车辆可以识别前备箱闩锁的故障状态，并发出“前备箱未锁紧”的文字和蜂鸣提示。同时，对检测发现前备箱闩锁存在故障的车辆进行免费修复，以消除安全隐患。对于无法通过OTA技术升级的车辆，将通过特斯拉服务中心联系相关用户实施召回。