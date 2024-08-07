台湾明年国防预算写新高 赖清德：决心提升防卫能力

台湾明年度国防预算写历史新高，总统赖清德说，台湾有决心提升自我防卫能力，确保和平与繁荣。

据台湾总统府新闻稿，台湾行政院星期二（8月6日）向赖清德报告中央政府总预算案编列情形，其中包含基金和特别预算的国防总预算达到6470亿元（新台币，下同，262亿新元），创历史新高。

赖清德说：“我们有决心提升自我防卫能力，跟民主伙伴加强合作，确保和平与繁荣。”

预算案显示，明年度台湾政府总收入达3.1534万亿元，总支出3.1325万亿元，双双写下新高。

赖清德说，政府整体预算安排秉持量入为出原则，其中明年的财政盈余达到209亿元，是2010年编列平衡预算后，第一次政府总预算出现盈余。

他说，台湾整体的经济和财政稳健，总预算收入规模大幅成长，让政府更有余裕推动各项政策。

赖清德还说，从预算案来看，政府实质上没有举债，预估的累计债务余额比率也会下降，而且还债金额达到1415亿元的24年新高，显示政府严守财政纪律，更提升财政韧性，落实财政健全。

赖清德介绍，总预算安排中以社会福利支出最高，其次是教科文支出，再来是经济发展支出，第四高是国防预算支出。

他说，其中长照整体预算再创新高，同比增51亿元至927亿元，以因应台湾明年迈入超高龄社会的挑战。

赖清德说，在迈向2050年净零转型上，政府拨出的预算首度突破1000亿元，以落实各项关键战略行动，持续提升台湾的国际竞争力。

赖清德还提到，政府拨款的打诈经费比今年增加4.8倍，以精进运用网络科技并强化各项打诈措施；解决居住问题上，总预算特别增列拨补住宅基金，兴办社会住宅及住宅补贴200亿元，预计明年租金补助可由现在的50万户提高至75万户。

赖清德说，明年中央将投注更多资源支持地方进行各项建设。整体公共建设计划预算，包括总预算、前瞻和基金预算，总金额达到6471亿元，比今年度增加11.5%。