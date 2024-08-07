王毅同埃及外长就中东局势通话：冤冤相报导致恶性循环

中共中央政治局委员、外交部长王毅星期二（8月6日）同埃及外交和移民部长阿卜杜勒阿提通电话时说，哈马斯政治局主席哈尼亚在德黑兰遇刺身亡将地区局势推向更加危险的境地，中国对此坚决反对，予以强烈谴责。冤冤相报导致恶性循环，以暴易暴只会激化矛盾。中国将继续站在国际公道一边，同阿拉伯国家加强团结，同各方共同努力，避免局势升级恶化。

根据中国央视新闻报道，王毅在通话中说，在中国国家主席习近平和埃及总统塞西的战略引领下，中埃全面战略伙伴关系实现跨越发展，处于历史最好时期。埃及在中国外交全局中占有重要位置。今年5月塞西总统对华国事访问十分成功，两国元首为双边关系发展擘画了宏伟蓝图。双方要以此为契机，全面落实两国元首达成的重要共识，推动构建面向新时代的中埃命运共同体。

双方重点就中东局势交换了意见。王毅表示，加沙冲突是当前国际社会的关注焦点。冲突持续导致严重人道主义灾难，尽管联合国安理会通过停火决议，但战事迟迟得不到平息。哈马斯政治局主席哈尼亚在德黑兰遇刺身亡将地区局势推向更加危险的境地，这种暗杀行径违反联合国宪章基本原则，侵犯伊朗的主权和尊严，严重破坏各方促和努力，使加沙停火更加遥遥无期。中国对此坚决反对，予以强烈谴责。

王毅指出，冤冤相报导致恶性循环，以暴易暴只会激化矛盾。在加沙冲突问题上不能搞双重标准。中方在巴勒斯坦问题上立场是一贯、明确的。针对加沙冲突困境，中方提出了三步走倡议：即实现全面停火；秉持“巴人治巴”原则推进加沙战后治理；切实落实“两国方案”。中方将继续站在国际公道一边，同阿拉伯国家加强团结，同各方共同努力，避免局势升级恶化。

根据中国方面的新闻稿，阿卜杜勒阿提在通话中说，今年是两国建立全面战略伙伴关系10周年，塞西总统5月对华进行成功访问，双方各领域合作呈现良好态势。埃方愿同中方共同落实好两国元首重要共识，密切高层互访，推动双边关系迈向更高水平，展现更广阔前景，为两国人民带来更多福祉。

阿卜杜勒阿提表示，埃方对加沙局势升级深感担忧，哈尼亚遇刺事件使达成停火协议更加困难，甚至可能导致地区爆发全面战争。地区已无法承受更多战火和动荡。国际社会应共同努力，避免局势升级。埃方高度赞赏中方为中东和平发挥的重要作用，感谢中方推动巴勒斯坦内部和解，希望同中方保持密切配合，防止局势进一步升级。