哈里斯竞选搭档沃尔兹在华教书经历引起关注

美国民主党总统候选人哈里斯星期二（8月6日）宣布选择明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹（Tim Walz）为竞选搭档，沃尔兹曾在中国生活和教书的经历很快引起中国媒体和社交媒体的注意。

综合美国之音和《新闻周刊》（Newsweek）报道，现年60岁的沃尔兹1989年从内布拉斯加州的查德隆州立学院取得社会科学教育学士学位后，前往广东佛山教书一年，向中国中学生教授美国历史、文化和英语。沃尔兹会说中文。

报道称，沃尔兹是在哈佛大学“世界教学”（WorldTeach）项目的资助下前往中国教书，他也是首批获得美国政府批准到中国教书的美国教育工作者之一。

内布拉斯加州报纸《明星先驱报》（Star-Herald）1990年的报道显示，这一段教学经历让沃尔兹收获甚多，那一年他去了澳门至少六次，还曾搭乘40小时的火车前往北京。

沃尔兹回到美国后也盛赞这段经历说：“无论我活多久，我都不会再受到那么好的对待了”。

他说：“那里完全没有反美情绪。在中国人的眼中，美国就是最棒的。很多学生都想来美国学习。他们不觉得自己在中国有什么机会。”

1994年，沃尔兹还和妻子格温（Gwen Walz）创办一家叫做“教育旅行冒险”（Educational Travel Adventures）的公司。直到2003年，他们每年都组织美国高中生在夏季前往中国游学。两人的新婚蜜月也在中国度过。

沃尔兹还曾在澳门理工大学担任国际关系客座教授。

沃尔兹曾在中国教书的经历很快引起中国舆论关注，多家中国媒体在报道时都提到他曾在中国的执教经历。

中国官媒、环球电视网CGTN星期二在报道中重点提及沃尔兹的在华经历。文章引用沃尔兹2006年竞选国会众议员时的一段话：“我没有党派纷争的奢侈。我没有死板僵化的奢侈。我们在教育上需要的、我们在军队上需要的以及当我促进与中国的文化交流时需要的是真正的解决方案。”

不少中国网民认为，沃尔兹在中国的经历让他成为一个知华派，当选后应该不会对中国过于强硬，会优先稳定中美关系。但也有网民认为，目前要认定沃尔兹将对华友好还为时尚早。

据彭博社报道，沃尔兹曾在2016年的一段视频采访中说：“我不认为（美国与）中国一定要成为一种敌对关系”。他说：“我完全不同意，我认为我们需要坚定地对待他们在南中国海的所作所为，但我们可以在很多领域进行合作。”

彭博社形容，沃尔兹的对华立场似乎与拜登政府基本一致，即在军事和经济领域与中国竞争，在气候或毒品贩运方面尽可能合作。

但据美国政治新闻网Politico报道，沃尔兹并非对华鸽派。他在担任众议院议员期间，曾与达赖喇嘛会面，并在美国国会行政部门中国委员会任职，该委员会是美国政府内部监督中国人权和法治的机构。