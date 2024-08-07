台湾金门钓客滞留大陆数月后 今天获释返台

台湾金门胡姓钓客被中国大陆扣押超四个月后，国民党立委陈玉珍星期三（8月7日）早上前往厦门接回钓客。

综合台湾《中国时报》《自由时报》报道，金门两名钓客今年3月17日出海钓鱼时不慎迷航，隔天被大陆海警船救起，大陆方面原先想立即将两人送返，但胡姓钓客现役军人的身分致使交人计划生变，被滞留超过四个月。

但经陈玉珍、金门县府等代表在两岸间斡旋，大陆方面已决定让胡姓钓客返台。陈玉珍星期三早上9时将陪同胡姓钓客的家人搭乘航班经小三通前往厦门接人。

据消息人士透露，经协调，陆方已先将胡姓钓客带至厦门五通码头，方便办理接应手续，若无意外，陈玉珍与胡姓钓客及家属将会搭乘早上11时的航班返回金门。

陈玉珍星期三在脸书发文说，她这四、五个月密集往返大陆、台金之间，不止为乡亲，也是为两岸和平往来。这其中经历的跌宕起伏、心中的感慨万千，许多过程不足为外人道。

她说，返乡是所有人心里最深的盼望。对于一年往返台金数百次的她而言，今天返回金门的这一趟飞行，特别有意义。

陆委会主委邱垂正星期二（8月6日）出席活动受访时说，希望胡姓钓客能尽快且没有任何附加条件回到台湾，也乐见他能获释。

邱垂正强调，台湾方面堆积善意、相互救援不会附加任何条件，而胡姓钓客遭滞留超过100天是无法理解的。