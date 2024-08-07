赵立坚妻子自爆患癌晚期：放弃西医选择中医

中国外交部前发言人赵立坚的妻子汤天如星期一（8月5日）在微博发文自爆确诊晚期乳癌，已动过两次手术，决定放弃西医治疗，选择中医调理让自己最后的时间舒服些。

汤天如星期天（4日）在“大聪和臭丫头”微博账号上发布多张和赵立坚的恩爱合照后。她星期一再发微博，爆料自己去年6月初被确诊恶性三阴性乳腺癌五期，医生要求立即住院手术，并告知发展速度特别快很危险，但是为了不留遗憾，为了国家和公司她必须圆满完成工作。经跟医生一再商量推迟7至10天的手术时间，让她去巴基斯坦完成与总理参与的签约再回国接受治疗。

汤天如写道：“就这样手上插着留针管去巴基斯坦出差，期间需要服安眠药，每天只能睡2至4小时，‘也许这就是所谓的使命必达的感觉吧’”。

汤天如星期二又接连发两次微博写道，出差回国后，在北京公立医院分两次完成手术，已经转移淋巴，所以做了淋巴清扫。她说，专科肿瘤医院医生告诉她，如果我不化疗和放疗生命期只有六个月，如果配合治疗有百分之五十的机会可以活6至24个月。

汤天如写道：“我的情绪一下崩溃了，老公以后怎么办？孩子怎么办？”汤天如还说，她决定不接受西医治疗，她不想天天让赵立坚陪着自己去医院，也不想看到自己只能虚弱的坐在轮椅上，“既然时间那么短就不要再折腾自己，让自己最后的时间舒服些选择中医调理”。

汤天如最后说，“我是每个中医两周的药如果有改善就继续，没有变化就换另一个中医，就这样经老公同事热心介绍到第四个中医时我终于找到了对的中医，两天我就感觉到了效果”。

汤天如上述微博内容在网民之间引发争论。有网民对她选择中医放弃西医感到不解，劝她不要耽误关键治疗时间，还有网民认为这是她自己的选择无需其他人指指点点。

此外，针对汤天如称为了国家和公司她必须圆满完成工作，自己手上插着留针管去巴基斯坦出差，有网民留言，“别动不动就为了国家”，还有网民说“别矫情，别自我感动，好好治疗，早日康复”，这些留言获得了网民高赞。