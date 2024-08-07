中联办主任：习近平回信是对港工商界厚望重托

中国国家主席习近平给两位祖籍宁波的香港企业家回信，中联办主任郑雁雄称，香港从由乱到治走向由治及兴新阶段关键期，习近平回信时机特殊，意义重大，是对全体香港工商界的厚望重托。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，香港工商界星期二（8月6日）举行学习贯彻习近平回信精神座谈会。郑雁雄在会上说，中共二十届三中全会通过的《决定》处处充满香港机遇，意味着香港有用武之地。

他说，香港工商界素有眼光敏锐独到，善于把握先机的优良传统，要抓住机遇先行一步，率先研究好、领悟好、把握好、落实好全会精神，如何把握贯彻全会精神的时、度、效，点、线、面，精、气、神，是拼经济谋发展的当务之急。他指出，香港特区应做持份者、先行者、贡献者和创新者。

郑雁雄还说，要守住“一国两制”，并发挥贯通两制之力，把超级联络人转化为超级盈利点；守住国际优势，一手抓外联，一手抓内通，两头不耽误，当好中国大陆连通世界的桥头堡；守住发展之本，高度重视发展新的生产力。拓展创意文化、航空仲裁、智慧财产权等新的国际中心，当好中国式现代化的排头兵。

出席同场合的财政司长陈茂波说，习近平的回信除了对企业家的肯定及嘱托，也是对所有爱国爱港企业界和全港商界和市民的恳切期许。

他说，不少宁波人在上世纪40年代开始在香港发展事业。一代代宁波商人成了香港政商界的重要领导者。他们在香港取得，事业成功的同时，也不忘在家乡积极创业，捐资建校，为家乡和国家的教育和研究发展贡献力量，并培养人才，促进两地青年的交流，“宁波帮”也是香港爱国爱港企业家的故事。

陈茂波说，香港可以继续发挥好独特双向平台的角色，香港企业及金融机构要积极拓展新市场，对接好国家发展战略。