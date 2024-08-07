恒大集团清盘人对普华永道提起诉讼

中国恒大集团的清盘人已向陷入造假争议的普华永道提起诉讼。

据彭博社星期三（8月7日）报道，一份香港法庭文件显示，恒大清盘人的律师已开始对普华永道提起法律诉讼。这项诉讼于今年3月提起，直到最近才公之于众。

法律文件显示，清盘人对普华永道在恒大审计工作上存在的疏忽和失实陈述提起诉讼，主要与普华永道对恒大2017年和2018年前六个月财务报表的审计报告有关。

今年3月，中国证监会对恒大地产涉嫌债券信息披露违法违规案的调查结果显示，恒大地产披露的2019年、2020年年报共虚增收入5641亿元（人民币，下同，1044亿新元）。而恒大地产在相关债券发行文件中，分别引用上述存在虚假记载的年报相关数据，涉嫌欺诈发行。

恒大地产2009年上市以来，普华永道连续14年担任其审计机构，并对恒大地产上述两项虚假记载的年报，出具了标准无保留意见的审计报告。直到2023年1月，普华永道才因为审计分歧辞去恒大的审计工作。

知情人士5月透露，中国一直在考虑对普华永道处以创纪录的罚款，可能至少10亿元。

另一份法律文件显示，清盘人还对世邦魏理仕集团和咨询公司艾华迪集团（Avista Valuation advisory）提起诉讼，指控这两家公司在2018年为恒大及其子公司制作失实的估值报告。

此前，恒大集团及其清盘人寻求向包括创始人许家印在内的七名被吿，追讨约60亿美元（约79亿新元）的股息和酬金。