中国大陆国台办和公安部官网新增惩治台独专栏

继6月份颁布惩治台独意见稿后，中国大陆国台办和公安部官网新增惩治台独人士的专栏，并在台独人士清单中列出台湾前行政院长苏贞昌、前立法院长游锡堃等人。

中国大陆国台办官网星期三（8月7日）新增一项“依法惩治‘台独’顽固分子”专栏。专栏内页有五大板块，包括“清单在列的‘台独’顽固分子”、“中共中央台办、国务院台办发言人有关表态”、“法律文件”、“举报清单在列的‘台独’顽固分子线索和罪行”、“举报犯罪严重的新‘台独’顽固分子”。

其中最上方列出的台独人士，包括苏贞昌、游锡堃、吴钊燮、萧美琴、顾立雄、蔡其昌、柯建铭、林飞帆、陈椒华、王定宇等10人。网页最下方还列出线索举报的邮箱。

除了国台办，中国大陆公安部网站也新增“依法惩治‘台独’顽固分子”专栏，发布时间为2024年8月7日。

香港文汇报称，国台办、公安部网站的上述变化，表明大陆对依法惩治“台独”分子的高度重视，再次向“台独”敲响警钟。同时，新增专栏页面上方明显位置逐一列出苏贞昌、游锡堃、吴钊燮等人，既是一种震慑，也再表明惩治“台独”分子针对的是极少数“台独”顽固分子及其分裂行径，并不涉及广大台湾民众。

中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部6月21日联合发布惩治台独分子分裂国家的22条意见，最重可判处死刑，还可以“缺席审判”，且终身追责。