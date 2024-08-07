中国发射首批18颗低轨卫星 与美SpaceX星链竞争

中国成功将首批18颗低轨卫星发射升空，以寻求建立低轨卫星互联网星座，与美国SpaceX的星链计划竞争。

综合新华社和路透社报道，星期二（8月6日）下午2时42分，中国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

据了解，千帆极轨01组18颗卫星是“千帆星座”首批组网卫星。“千帆星座”是中国正在建设的低轨卫星互联网星座计划之一。

负责项目的上海垣信卫星科技有限公司高级副总裁陆犇说，中国今年的目标是发射108颗卫星。

中国打造的“千帆星座”旨在与美国太空探索技术公司SpaceX旗下的星链（Starlink）项目匹敌。目前星链项目在低地球轨道上发射了约5500颗卫星，为消费者、企业和政府机构提供近乎覆盖全球的互联网服务。

中国计划在低轨道部署1万5000多颗卫星，初步计划是今年底发射108颗卫星，2025年发射648颗卫星，2027年实现“全球覆盖”，2030年前达到1万5000颗卫星。

报道称，低轨道卫星通常在距离地球表面300公里至2000公里的高度运行，优势是比高轨道卫星更便宜，传输效率更高，控制占据这些高度的卫星具有重大的军事意义。