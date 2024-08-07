港律政司长率团访深圳：两地协同发展模式不断创新深化

香港律政司司长林定国率团访问深圳时发文说，深圳与香港在经济、法律及仲裁方面的合作日益加深，两地的协同发展模式也在不断创新和深化。

根据港府新闻公报，林定国星期二（8月6日）率领由香港大律师公会、香港律师会和其他相关业界代表组成的约20人代表团，启程前往深圳及佛山，进行为期三天的访问。

林定国当天在脸书发文称，此次访问旨在推广香港的法律及争议解决服务，并了解香港法律人才如何支持粤港澳大湾区企业，达致双赢和共享。

他说，深圳与香港在经济、法律及仲裁方面的合作日益加深，特别是在粤港澳大湾区的框架下，两地的协同发展模式也不断创新和深化。

林定国以“港资港法”和“港资港仲裁”为例，称当初的试点就是设于深圳前海合作区及内地自由贸易试验区，香港正争取将试验区扩展至更多地区，目标是适用于整个大湾区。

访问团首先来到深圳，与深圳市工商联交流，下午参观6月在港上市的晶泰科技及河套深港科技创新合作区展示交流中心，晚上与深圳市政府领导会面并共进晚餐。

林定国说，晶泰科技在港上市是香港资本市场的一个重要里程碑，反映投资者支持对在港上市的高增长、新兴及创新科技公司；同时展示香港法律服务的优势，助力企业国际化经营中的风险管控、合规管理、跨境贸易及投资交易处理等范畴，为大陆企业“走出去”，拓展全球市场提供了强大的支持。

他续指，河套深港科技创新合作区是香港和深圳协同发展的重要平台，并鼓励香港人要关心河套区的发展，积极参与其中，法律界也可考虑如何好好利用这里“先行先试”的特质，助力企业发展。