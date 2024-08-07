中国官媒接连三天批“掼蛋风”：亟须破除变味的圈子文化

共青团北京市委机关报《北京青年报》星期三（8月7日）针对掼蛋流行风气再度发表评论文章，呼吁亟须破除变味的“掼蛋圈” 。这也是《北京青年报》三天内第三次发文批评掼蛋。

《北京青年报》刊发的最新文章以“亟须破除掼蛋编结的‘圈子文化’”为题，指出，“掼蛋圈”的形成，与其游戏方式密切相连，这让掼蛋成为人际交往的好工具，进而也成为一些人企图搞政治攀附、谋利益寻租的敲门砖。

文章质疑，会掼蛋，尤其会打“马屁蛋”的人，是不是因此获得了更多资源、资金、项目，而所有规则和制度都将被“掼蛋默契”替代；会掼蛋，尤其会打“关系蛋”的人，是不是更有机会获得重视，从而延伸到干部提拔任用，结党营私渗透影响政治生态；会掼蛋，尤其会打“商务蛋”的人，是不是更容易打入干部生活圈，在牌局输赢间进行利益输送，私相授受完成价值交换。如此掼蛋，掼的不是牌技水平，而是人情世故；如此圈子，圈的不是同道情谊，而是功名利禄。

文章指出，圈子文化风行，侵染的是一个地方一个单位的政治生态，消解的是广大干部干事创业的活力热情。倘若兢兢业业、埋头实干者不被重视，察言观色、“精于送牌”者游刃有余；遵纪守法、讲求原则者老受排挤，吹吹拍拍、胡作非为者如鱼得水，“潜规则”也便不言自明了。

文章认为，实践中游戏规则的变味，越来越对政治生态带来影响，甚至导致了“劣币驱逐良币”的逆淘汰。对于不少青年来说，如果成天面对的就是这样一幅山头林立、蝇营狗苟的工作图景，热衷于琢磨谁是谁的人、谁是谁提拔的、该抱谁的大腿、跟谁套套近乎加深关系，难免不干正事、只研牌技，沉迷于圈子的潜规则之中。

文章最后强调，各行各业的青年特别是年轻干部，决不能沉湎于“圈子文化”、醉心于团团伙伙。“圈子”因利而聚，也会因利而散，注定了它只是暂时的，在现实中更是贻害无穷。慎独慎微、知理明责、知止守规，一步一个脚印，方能行得稳、走得远。

掼蛋是一种扑克牌游戏，起源于江苏淮安，因娱乐性、参与性强，简单易学，在中国很快流行开来。据不完全统计，目前中国全国掼蛋玩家多达1.4亿人。

据此前报道，内蒙古鄂尔多斯总工会今年5月主办全市职工掼蛋大赛，参赛选手包括国企、部门的员工和干部。同月，北京市延庆区“双拥杯”掼蛋竞技比赛在驻守当地的某部队举办，参赛人员包括军人。江苏、海南、贵州等多地均成立省级掼蛋运动协会。

针对掼蛋在全国各地流行，《北京青年报》三天内三度发文批评“掼蛋之风”。该报星期一（5日）曾发文指出，随着掼蛋日益成为某些公职人员的新迷醉、个别企业经营者的新机巧和一些年轻人的新宠爱，掼蛋沉迷也成为某种值得重视和警惕的社会现象。

星期二（6日）再度发文，指掼蛋流行带来了躺平风气。一些干部热衷躺平于掼蛋舒适区，有意无意消解积极向上的社会风气，害莫大焉，应当坚决反对。

复旦大学管理学院院长陆雄文今年6月在学校毕业致辞时曾说，掼蛋盛行是社会失去动力的表现，并呼吁毕业生远离“掼蛋”。

另据《星岛日报》报道，北京国企人员证实，近日央企和国企内部都下达了掼蛋禁令，办公区域不准打掼蛋，领导干部不准带头玩或组织相关活动或赛事，称“说要煞一下掼蛋之风”。

此外，近年也发生过官员因掼蛋被处分的案例。安徽省纪委监委去年4月25日公开通报：阜阳7名中共党员领导干部2022年12月参加党校培训期间，未经请假外出与其他4名党员干部一道掼蛋打牌、违规接受宴请，被严肃处理。