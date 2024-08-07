港府提醒身在或拟赴英国的港人注意安全

英国多地发生示威和街头骚乱，香港特区政府提醒身在英国或计划前往英国的港人注意人身安全。

据《星岛日报》报道，港府发言人星期二（8月6日）说，香港对英国发出的黄色外游警示现在仍然生效，计划前赴或已在英国的港人应留意局势，提高警惕，注意安全，避开人群聚集的地方，并留意当地公布的最新情况。

香港保安局称，已更新外游警示网页有关英国的附加资料，并继续密切留意当地局势，如有进一步消息，政府会通过媒体、保安局移动应用程序及外游警示网页发布当地最新情况。

另据新华社报道，中国驻英国使领馆星期三（8月7日）发布公告，提醒在英中国公民包括中国游客切实加强安全防范。

公告说，近来，英国多地多次发生骚乱和社会治安事件。中国驻英国使领馆再次提醒在英中国公民包括中国游客密切关注当地治安状况，避免前往事件发生地点，并及时注意使领馆连续发布的安全提示，切实加强安全防范。如遇紧急情况，须及时报警求助并与中国驻英国使领馆联系。

英格兰西北部南港上周发生持刀袭击案后，引发大规模暴力骚乱事件。骚乱起因是有人在网上散播不实消息，称持刀血洗南港儿童舞蹈坊、导致三名儿童死亡的凶手是回教徒移民。英国多地的难民收容所和回教堂等因此成为暴徒的打砸目标，还有警察遇袭、警车被烧。