中国奥运代表团副团长呼吁对比赛失误运动员理解包容

巴黎奥运会中国体育代表团副团长周进强说，奥运会竞争异常激烈，并呼吁大家对比赛中出现失误的运动员，给予善意的理解和包容。

据“中国奥林匹克委员会”微博账号星期二（8月6日）消息，周进强介绍参赛情况时说，巴黎奥运会比赛期间，中国个别运动员出现失误或未能发挥出应有水平。对这些运动员，代表团给予了充分的理解。

他说，奥运会竞争异常激烈，运动员都承受着巨大的压力，失误率往往高于其他比赛，胜负输赢都很正常。

周进强以女子平衡木和男子单杠决赛为例说，能够进入决赛的运动员都是世界顶级选手，都经历了长期、刻苦训练，但很大一部分运动员出现了不同程度的扶木、掉杠或其他失误。他就此呼吁，对在奥运会比赛中出现失误或未能达到预期成绩的运动员，给予善意的理解和包容。

周进强还说，中国代表团在前期取得了较为理想的参赛成绩，但是后面的比赛仍充满竞争与挑战。代表团将不断总结经验，保持昂扬斗志和必胜信念，全力夺取运动成绩和精神文明双丰收。

此前，在7月30日举行的巴黎奥运会竞技体操男子团体决赛上，中国选手苏炜德两次从杠上跌落，最终中国体操男团不敌日本队，痛失几乎到手的金牌。苏炜德随后陷入舆论风暴，意难平的中国网民纷纷把矛头指向他，指责他实力不济连累队友，还质疑他是“关系户”。