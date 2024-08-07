准台驻美副代表：台美关系最好的时刻还没到来

即将履新台湾驻美副代表的民进党副秘书长杨懿珊说，台美关系最好的时刻还没到来，这是她给自己的期许。

综合台湾《中国时报》《自由时报》报道，杨懿珊星期三（8月7日）在一场记者会上说，先前她在美国访问时，感受到美国对台湾强烈及深刻的跨党派支持。这是得来不易的外交成就，在很多前线外交官的努力下才能实现。

谈到台美关系时，她说，当前的台美关系是历史上非常好的时刻，“但我想最好的时刻还没有到来”，大家都要期待今天比昨天更好，这是期许，没有政治上的意涵。

杨懿珊表示，希望全民以及投入外交领域的人，一起把台湾的国际能见度与国际参与做更进一步的推进。

杨懿珊认为，台湾在地缘政治上面临的挑战要一步一步解决，这是要一个集体的行动及努力才能达成的。她希望有更多致力外交工作的伙伴，无论是在政治层面还是文化层次，都希望可以有更高的能见度。

她还笑着强调：“珍珠奶茶非常重要，但我们应该有更多的元素可以提供给国际社会。”

针对台湾驻美代表俞大㵢早前陷入滥用公款风波，被问到与美国外交官如何分进合击时，她说，没有所谓的分进合击的问题，“大使就是最高的领导，我们一定是配合大使的指挥”。

台湾总统府星期二（6日）公布，杨懿珊出任台湾驻美国副代表。目前尚未公布杨懿珊几时正式履新，但知情人士透露，外交单位已积极作业，杨懿珊预计最快10月走马上任。