中国打击整治养老诈骗 上半年起诉343人

中国多部门开展打击整治养老诈骗行动，最高人民检察院今年上半年就此类犯罪起诉343人。

据中国最高检官网星期三（8月7日）消息，近年来，养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生，严重侵害老年人合法权益，严重影响社会和谐稳定。

最高检说，检察机关协同最高法院、公安部等部门开展打击整治养老诈骗专项行动，保持对养老领域非法集资犯罪的高压态势，2023年起诉该类犯罪1932人，2024年1月至6月起诉343人。

最高检指出，此类犯罪主要呈现三个特征。一是非法集资手法多样、迷惑性强。有的不法分子利用老年人不了解股权投资、私募等概念，打着“投资赠送养老服务”的旗号实施非法集资；有的以贴近老年人日常生活的旅游、养生、家政等服务为噱头，私设资金池非法集资。

第二个特征是“以房养老”非法集资犯罪风险更高。有的不法分子瞄准老年人的养老需求，将高风险理财项目等包装成安全可靠且能获取高息的投资项目，诱骗老年人办理个人房产抵押并将抵押款用于项目投资；“爆雷”后，抵押房产被处置变现，导致老年人不仅拿不到高息，反而陷入无家可归、背负巨债的境地。

第三个特征是追赃挽损难度较大。这类案件中，不法分子往往将吸收的资金用于个人挥霍，或者填补投资亏空，案发时资金链断裂，赃款赃物无从追缴。此外，部分受害老年人在钱财损失、合法权益受到侵害时，未及时报警通过法律途径寻求救济，或未妥善保存收据、合同等关键证据，增加了司法机关追查涉案资金难度。

检察机关提示，投资有风险，理财需谨慎，并呼吁老年朋友要注意增强反诈意识，对“高额返利”“千载难逢”等说辞保持高度警觉，不信“大饼”、不贪“小利”，多了解社会热点、金融知识、国家政策等，选择正规机构、渠道开展投资理财活动，自觉远离非法集资，切实捂紧自己的“钱袋子”。