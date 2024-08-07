蓝营曝民进党与美大麻业者餐叙 绿营驳并非事实

台湾外交部7月中旬组织跨党派代表团访美，国民党副发言人爆料，民进党访美团在当地会见大麻供应商，且该商人曾被指涉及儿童性虐待。民进党对此反驳称，并非事实。

政治立场亲绿的《镜周刊》报道爆料，国民党智库副执行长凌涛在参加共和党全国代表大会时，有逛街“耍官威”、劝外交官喝酒等情事，但国民党和凌涛第一时间出面反驳。

此次观选团出现的争议主因，疑是因民进党代表因另有安排私人行程，没有出席芝加哥代表处所安排的官方行程，并压缩到在野党代表团行程时间，导致凌涛与外交官员爆发口角。

国民党副发言人康晋瑜星期三（8月7日）在脸书发文反击，国民党之所以决定不去民进党代表团邀约的侨宴，是因为邀约请客的人是大麻供应商的CEO。

康晋瑜称，国民党考虑到代表团中有多名青年代表，不愿让“中华民国”的形象与大麻挂钩，才选择参加外交部安排的“芝加哥参访行程”，包括参观千禧公园、密歇根大道和星巴克文化馆等地。

他强调，国民党的行程由外交部规划，并非他们主动要求逛街，“民进党选择与大麻业者CEO共进晚餐，而他们则遵照外交部的既定行程，问题究竟出在哪里？”

康晋瑜还贴上该大麻业者的公开资讯，名为Charles Wu，经营的Chi’Tiva是一家大麻公司。Charles Wu还曾是另一家公司Nexem的CEO，拥有与植物性大麻种植、提取、加工等相关知识产权。

康晋瑜称，Charles Wu在2019年的时候曾发表过一篇文章，承认自己被前妻指控“儿童性虐待”，导致他的监护权搁置。

他强调，虽然蓝绿两党对内是竞争对手，但对外应共同争取国际支持。然而，民进党议员陈乃瑜等人持续抹黑国民党，甚至上电视说这是去拼外交，就让人无法接受。

但民进党发言人韩莹回应时反驳称，这并非事实。韩莹说，当天餐会主要目的是和三位伊利诺伊州参众议员互动，请国民党不要为了掩饰凌涛有喝酒、霸凌外交官的事实来抹黑民进党，进一步破坏台美关系。

根据台湾现行法律，大麻属第二级毒品，任何制造、运输、贩卖、携带入境、持有及施用等均属违法行为。