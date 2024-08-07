恒大集团母公司凯隆置业被申请破产清算

陷入财务危机的恒大集团母公司广州市凯隆置业被申请破产清算。

综合澎湃新闻和每日经济新闻报道，广东万和新电气股份星期二（8月6日）发布公告，向广州市中级人民法院申请对广州市凯隆置业有限公司进行破产清算，法院星期二已组成合议庭进行立案审查。

万和电气说，深圳国际仲裁院在2022年12月就公司提起的仲裁案中，裁决凯隆置业须向公司支付2亿元（人民币，下同，3700万新元）的投资款及每年10%利息、以及145万元的仲裁费。

然而，裁决书生效后，凯隆置业没有按照规定履行债务，截至目前没有执行任何款项。万和电气认定，凯隆置业不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部负债，且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。

凯隆置业是恒大集团有限公司母公司，持有恒大地产集团有限公司60.29%的股份，持有恒大集团有限公司100%股份。

根据天眼查信息显示，凯隆置业终本案件共计五件，需执行标的总金额为8037.87万元，未履行总金额为6222.78万元；此外作为被执行人共有七条信息，被执行总金额达78.54亿元。

恒大集团今年1月也面临清盘呈请，这家陷入债务危机的公司至今未能提出对230亿美元（305亿新元）离岸债务进行重组的计划。

此外，恒大新能源汽车集团有限公司星期一（8月5日）公告，附属公司恒大新能源汽车(广东)有限公司及恒大智能汽车(广东)有限公司进入破产重整程序。