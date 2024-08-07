唐山烧烤店打人案获刑民警清空举报内容

中国唐山烧烤店打人案中的一名出警基层民警陈志伟在社交媒体上传视频实名举报，称自己在案件中被违规审讯“背黑锅”。当地官方星期二（8月6日）发通报反驳称内容不实。陈志伟社交平台相关举报内容星期三（7日）已清空。

根据潇湘晨报报道，上述官方通报发布后，陈志伟一度通过发视频和接受媒体采访继续发声，指自己反映的出警时间等问题仍未查清，将“举报到底”，他同时表示希望更高级别部门介入调查。但陈志伟社交平台上的相关动态星期三已清空。

唐山市公安局值班室工作人员回应媒体查询时说，自己不清楚，“有关部门肯定在处理”，可以关注通报，或询问该局政治部。政治部值班人员则称，自己“不负责解释，也没有权利和义务进行反馈”。

2022年6月10日凌晨，一名男子在唐山一家烧烤店酒后搭讪邻桌女子被拒，和多名男子殴打该女子及同行伙伴。事件中当地警方被指接报后到场严重耽误、办案消极，引发地方腐败和“保护伞”问题的质疑。唐山官方随后通报对八名公职人员采取留置措施，指这八人涉嫌违纪违法、滥用职权等。

因滥用职权罪被判处有期徒刑一年零一个月的涉事民警陈志伟上星期日（8月4日）在网络平台上实名举报，指唐山市曹妃甸区办案人员违规审讯自己，只为让自己背黑锅，称自己是临时被委派出警，回应出警时间等问题时被市级领导要求念新闻稿，最后被强制定罪。

唐山市纪委、市公安局、市检察院、市法院等部门组成的专项工作组进行星期二凌晨通报，称陈志伟反映的问题均不属实。关于陈志伟反映实际出警时间为10余分钟，被有关领导要求念稿“出警5分钟”问题，经核查，这是陈志伟在采访前与处警人员商议隐瞒后对外公布，已依法处理。