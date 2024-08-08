上海属地多平台整治体育饭圈 处置6000多违规账号

巴黎奥运期间的饭圈乱象引起中国官方重视后，各社交媒体平台加大整治力度，小红书、B站等已处置6000多个账号。

网信上海微信公号星期三（8月7日）发布消息说，奥运会期间，有网民无底线炒作运动员“CP”，发表拉踩引战言论，恶意攻击、刷量控评，破坏网上健康、和谐的观赛氛围。上海属地小红书、哔哩哔哩、咪咕视频等平台陆续发布文明观赛倡议，加强榜单、直播、弹幕、跟评等环节整治，防范体育“饭圈化”风险。

网信上海称，上海市委网信办在中央网信办统一部署下，指导属地重点网站平台加强巡查清理力度，防止赛场外噪音杂音滋扰中国运动员正常比赛，营造清朗网络空间。

截至星期二（8月6日），小红书清理相关违规信息1.9万余条，下线违规话题24个、对“梦里啥都有”“两百万”等749个违规账号进行禁言处置。

哔哩哔哩清理跟评、弹幕等违规互动信息58652条，对1639个违规稿件采取管控措施，封禁4553个违规账号。

虎扑清理相关违规内容18323条，对946个账号根据违规程度予以阶梯封禁、永久禁言处理。

咪咕视频处置违规互动信息77万余条，对“雒***雷”“平***音”“淘*夕”等24个违规账号予以禁言处置。

上海市委网信办呼吁网民文明观赛、理性发言，自觉抵制体育“饭圈化”乱象，并强调将持续督导属地网站平台建立健全常态化治理机制，重点处置一批性质恶劣的账号并定期予以公告曝光，对严重违反法律法规的行为及时移交有关部门依法打击。

中国女乒选手陈梦上星期六（3日）在女单决赛中以总比分4比2战胜孙颖莎。但在比赛过程中，现场大量孙颖莎粉丝发出嘘声、喝倒彩干扰陈梦；陈梦获胜后，观众席上还有人疑似向她竖中指。

奥运期间的饭圈乱象使得中国各平台加大对恶意言论的清理力度，还有网民因发表诋毁运动员言论被刑事拘留。北京警方星期二（6日）通报，乒乓女单决赛后，有网民在微博发表诋毁运动员和教练员信息，警方已抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人贺某某。