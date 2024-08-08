大陆国台办官网设惩独专栏 民进党批恶意手段让台湾更反感

中国大陆国台办在官网新增“依法惩治台独顽固分子”栏目，台湾执政的民进党批评，大陆一再用这种恶意手段，只会让台湾人民更加反感，也破坏两岸关系正向发展。

据台湾ETtoday新闻云报道，民进党发言人韩莹星期三（8月7日）批评大陆近期一再以非理性手段打压台湾，引起台湾人民不满。在国台办官网设“惩独专区”、“举报信箱”，更形同挑动两岸人民相互攻讦，意在升高对台湾民众的寒蝉效应。

韩莹说，根据台湾陆委会最新民调，高达55.6%民众认为大陆政府对台湾人民是不友善的，更有84.6%台湾人无法认同“惩独22条意见”，显示大陆对台的种种不友善作为不得人心，只会把台湾越推越远。近期发生在巴黎奥运观众席“为台湾加油”标语旗帜被抢走的事件就证明，大陆越打压台湾，只会让台湾越团结。

韩莹强调，两岸的和平稳定是双方共同责任，北京对台湾的种种作为，对改善两岸关系与区域和平没有任何帮助。民进党呼吁大陆当局正视台湾人民对主权与民主的共同坚持，以理性、务实、良善的态度推动两岸关系朝正向发展。

大陆国台办星期三在官网新增“依法惩治台独顽固分子”栏目，其中还增设举报邮箱，开放外界举报台独线索和罪行等。大陆公安部网站当天也同步新增“依法惩治台独顽固分子”专栏。

台湾陆委会当天下午发布声明，强调相关举措对促进两岸良性交流没有任何的好处；呼吁陆方多做一些有助双方良性互动的工作，才是正确办法。