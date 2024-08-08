普华永道解聘潮蔓延至基金业 三家基金公司宣布解聘

卷入恒大财务造假事件的普华永道解聘潮蔓延至基金业，宝盈基金、创金合信基金等纷纷改聘审计机构。

综合澎湃新闻和《国际基金报》报道，宝盈基金星期三（8月7日）发声明说，旗下宝盈祥泽混合型基金的审计机构由普华永道中天会计师事务所改聘为容诚会计师事务所，改聘日期为8月7日。

公告说，上述变更事项已由宝盈基金董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。

宝盈基金已在8月7日进入基金财产清算程序。根据公告，截至8月6日，宝盈祥泽混合已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元（人民币，下同，923亿新元），触发基金合同终止情形。

Wind数据显示，截至8月7日，宝盈基金旗下超过50只基金的会计师事务所为普华永道。

除了宝盈基金，创金合信基金和红土创新基金近期纷纷改聘审计机构，选择与普华永道终止合作关系。

创金合信基金星期二（8月6日）发公告称，旗下51只基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所改聘为安永华明会计师事务所，改聘日期为8月2日。

经过此次改聘，普华永道中天会计师事务所已完全退出创金合信基金聘用的会计师事务所行列。

红土创新基金则于6月29日发公告称，旗下22只基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所改聘为安永华明会计师事务所，改聘日期为6月25日。

普华永道解聘潮源于中国证监会今年3月披露，恒大地产2019年、2020年年报共虚增收入5641亿元。在相关债券发行文件中，恒大地产引用这些存在虚假记载的年报数据，涉嫌欺诈发行。

自恒大地产于2009年上市起，普华永道一直担任其审计机构，直至2023年1月，双方合作关系长达14年。对恒大地产2019年、2020年的年报，普华永道出具了标准无保留意见的审计报告。

普华永道随后接连“丢单”。据中国媒体统计，自3月18日公告恒大地产财务造假后至今，已有30余家上市公司结束与普华永道的合作。

但Wind数据显示，截至8月7日，市场上1万2093只基金中，5433只基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所，占比仍超过四成。