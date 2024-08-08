中美奥委会主席会面 中国促美停止长臂管辖

中国国家体育总局局长、中国奥委会主席高志丹与美国奥委会主席赛克斯会面时说，中美有责任捍卫世界反兴奋剂治理体系，并希望美方停止“长臂管辖”，确保包括中国在内的各国运动员参赛顺利安全。

据《中国体育报》报道，高志丹星期二（8月6日）在巴黎奥运会“中国之家”与赛克斯会面。高志丹在会上对美国运动员在巴黎奥运会上取得的优异成绩表示祝贺，并对美国奥委会为推动中美体育交流所作努力高度赞赏。

高志丹指出，中美同为奥林匹克运动大国，有责任有义务共同维护奥林匹克宪章原则、捍卫世界反兴奋剂治理体系和干净运动员的合法权益，推动国际奥林匹克运动健康发展。

高志丹说，中国支持美方主办洛杉矶2028年奥运会和盐湖城2034年冬奥会，并希望美方落实有关承诺，停止“长臂管辖”，确保包括中国在内的各国运动员参赛顺利安全。

根据中方新闻稿，赛克斯祝贺中国运动员在本届奥运会的出色表现，高度肯定体育在促进中美两国人文交流、民心相通方面的重要作用，支持世界反兴奋剂机构建立有力治理体系，并允诺将积极推动解决相关问题，为包括中国运动员在内的全世界运动员赴美训练参赛营造良好环境。

《纽约时报》今年4月披露，23名中国游泳运动员在上届东京奥运会前几个月药检呈阳性，但仍获准参加奥运会，并赢得了三枚金牌。

中国称检测阳性是由于选手居住酒店里的食品污染造成。世界反兴奋剂机构（WADA）调查后，采纳了这一结果，并指相关报道具有“误导性和潜在诽谤性”，但部分专业人士与舆论仍持怀疑态度，美国政府也已对此事展开刑事调查。

本届巴黎奥运会开幕前，世界泳联披露中国游泳队接受最密集的兴奋剂检测，今年以来平均每人被检测21次。