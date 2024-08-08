卢秀燕再与王金平餐叙 传劝进卢秀燕选国民党主席

国民党籍台中市长卢秀燕再次与前立法院长王金平以及30名蓝营立委餐叙，据传是为了劝进卢秀燕参选国民党主席。与会者态度普遍低调，王金平受访时坦言卢秀燕是好人选，但“现在言之过早”。

综合台湾《中国时报》《联合报》和ETtoday新闻云等报道，这场餐叙星期三（8月7日）在台中林酒店举办，立法院副院长江启臣、现任立委马文君与苏清泉、身兼国民党副主席的嘉义市长黄敏惠等30人出席。

餐叙由前国民党立委蔡铃兰做东。

王金平称，这场餐叙只是为了欢庆父亲节，老同事借场合聚会，与选举没有任何关联。但一名出席餐叙的人员透露，众人应是为了劝进卢秀燕选国民党主席，但目前不了解卢秀燕的态度。

报道称，卢秀燕抵达会场随即和与会者逐一握手、拥抱。前立委吕学樟更向卢秀燕说“要选主席、选总统”，卢秀燕对此微笑未回应，站在一旁的前立委朱凤芝则笑称“这个私下再讲”。

吕学樟会后受访时说，卢秀燕在市长任内表现令人刮目相看，目前政党竞争激烈，希望有正向的人出来带领台湾。这是他个人的意见，但也是很多人的共同心声。

卢秀燕上个月曾南下高雄路竹拜会王金平，两人互动频频。王金平对此表示，不能说是互动，“大家都是自然而然地见面”。

王金平还称，只要卢秀燕有意愿参选党主席，她就是好的人选。至于选主席是否有助于2028总统选举，王金平坦言还需要再评估。

对于这场餐叙，卢秀燕回应记者提问时称，纯粹是庆祝父亲节，没有特别目的。面对是否参选党主席的提问，卢秀燕还没听完问题就说“谢谢”并离开。

不分区立委苏清泉透露，目前党内有意争取主席的人有好几个，各有各的强项，到时候看要怎么“乔”，重点是不要再节外生枝，国民党禁不起一再分裂。

他说，卢秀燕是2028总统选举第一人选，但还是要有预备人选。

国民党预计将于明年举行党主席改选，台湾舆论普遍认为，地方人气极高的卢秀燕可能竞逐党主席，为2028年总统选举铺路。此前卢秀燕已访问美国、新加坡，预计接下来将访问日本。