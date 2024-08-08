赖清德：已请体育署采法律作为 让林郁婷无后顾之忧

在巴黎奥运会出战的台湾拳击女选手林郁婷卷入性别争议风波后，台湾总统赖清德说，林郁婷无端遭受国际拳击协会（IBA）恶意攻击，已请体育署采取法律作为，希望这能让林郁婷无后顾之忧，在比赛中拿出最佳表现。

林郁婷于本地时间星期四（8月8日）凌晨在女子57公斤级半决赛中以压倒性的5比0战胜土耳其对手卡拉曼，闯入决赛。

赖清德星期三（7日）在脸书发文称，林郁婷无端遭受已被国际奥会撤销承认的IBA恶意攻击，尽管参赛资格毫无疑问，国际奥委会也一再公开力挺，但她仍面临非议与霸凌，承受许多不公平的压力。

赖清德说，他与民众对此都感到心疼与不舍，他在第一时间已责请体育署务必严正表达抗议，采取相应法律作为，让林郁婷上场无后顾之忧，拿出最自信的表现，这也是政府最在意的事情。

他还说，很佩服林郁婷面对这么多压力，仍然保持正面态度，稳扎稳打进入半决赛，以运动家的精神，向世界证明实力，并为自己与台湾争取荣耀，希望民众和他一起坚定支持林郁婷，成为她打出关键一击的力量。“‘拳’力出击！郁婷加油！”

林郁婷与阿尔及利亚拳击女选手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif）在去年的检测中，被指验出男性的XY染色体，因此被IBA剥夺参加2023年拳击世锦赛的资格。IBA禁止有雄性XY染色体的运动员参加女子赛事。

医学上有一种罕见情况为性别发育差异（Differences in Sex Development）。一些患者被视为是女性，但有XY性染色体，血液中的睾酮水平也处于男性范围。

国际奥委会去年以管理和财务问题为由，剥夺IBA的拳击领域管理机构身份，并接管2024年巴黎奥运会拳击赛事。国际奥委会规章允许有DSD的选手参赛，因此林郁婷与伊曼内获准参加本届巴黎奥运会。