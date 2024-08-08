中国前七个月发行地方债4.2万亿人民币 近半还旧债

中国媒体统计，前七个月地方共发行政府债券约4.2万亿元（人民币，下同，7762亿新元），其中将近一半用来“借新还旧”，缓解还债压力。

第一财经星期一（8月5日）引述公开数据报道，今年前七个月，全国发行地方政府债券约4.2万亿元，同比下降约16%，其中再融资债券发行规模约2万亿元，新增债券发行规模约2.2万亿元。

地方政府再融资债券主要用于偿还到期政府债券本金或存量债务，即“借新还旧”。另外2.2万亿元的新增债券，包括1.8万亿元的新增专项债和4000亿元的新增一般债。

据企业预警通数据，新增专项债主要投向市政和产业园基础设施领域，占比约34%；其次是投向铁路、政府收费公路、轨道交通等交通基础设施，占比约20%；其余的则投向棚户区改造、医疗卫生、农林水利等领域。

报道称，随着地方财政收支矛盾加剧，地方政府将越来越依赖通过发债为重大项目筹措资金。

今年7月召开的中共政治局会议提出，要求加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债。报道引述的专家预计，8月和9月地方债发行将明显提速，迎来今年发债高峰，发行规模在2万亿元左右。

另据彭博社报道，中国最大的几家银行正加大发债力度，以锁定低利率，并在年底前填补2240亿美元（2970亿新元）的损失吸收缺口。

由20国集团共同创建的金融稳定委员会规定，从明年1月1日起，中国的全球系统重要性银行（G-SIB）的总损失吸收能力（TLAC）必须达到风险加权资产的至少16%，到2028年要提高到18%。这项新规意味着，中国的G-SIB需要紧急筹措资金，填补损失吸收缺口。

据彭博社汇编数据，中国各银行在今年前七个月共发行1万亿元的永续债券和二级资本票据，创同期新高。惠誉评级4月估计，中国的G-SIB需要在明年1月之前再筹集1.6万亿元，才能满足其损失吸收能力的要求。