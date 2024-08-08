中广核开通预约系统 方便公众赴核电站参观旅游

中国广核集团开通了一个预约系统，方便公众前往参观这个中国最大核电企业旗下的九大核电基地。

据中广核官方微信公众号消息，中广核星期三（8月7日）在活动上宣布，“核电工业旅游预约系统”正式上线，九大核电基地全面对外开放预约通道，公众可以选择感兴趣的核电基地和方便的日期预约前往。

中广核当天也正式发布《中广核核电工业旅游白皮书》。白皮书包含中广核九大核电基地的工业旅游路线图，也整合了核电基地周边富有特色的旅游景点，通过手绘地图结合文字介绍的形式，为公众提供了一站式核电工业旅游指南。

中广核称，各核电基地迄今已累计迎来超百万名参观公众。

与会的文旅局局长在活动上说，本次核电工业旅游预约系统上线，是一次核电与地方旅游资源深度融合的有益尝试，将为地方产业结构调整和促进地方经济发展作出积极贡献。

除了提振当地旅游业外，中广核还希望通过分享辐射和安全控制等话题的信息，提高公众对核能行业的信任。中广核新闻发言人郭新刚说：“此次活动不仅是一次公众科普活动，更是中广核在核电工业旅游领域的一次重要探索和实践。这不仅有助于提升社会公众对核电的科学认知和信任度，也为推动我国核电事业的高质量发展贡献了力量。”

据彭博社报道，随着中国扩大核电规模，以达到2060年实现零排放的目标，公众对该行业的支持变得非常重要。中国目前正在建设30座反应堆，占全球在建项目的近一半。