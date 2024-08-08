巴拿马取缔协助中国走线客走捷径的犯罪组织

中南美洲国家巴拿马取缔了一个犯罪组织，该组织帮助中国走线客通过一条难度更小的捷径穿越达连峡口。

据法新社报道，被逮捕的15名嫌疑人都是巴拿马人，他们声称为哥伦比亚帮派工作。如果罪名成立，他们将面临15至20年的监禁。

逮捕行动星期三（8月7日）在达连省梅特蒂市附近的圣达菲镇进行，该地位处巴拿马和哥伦比亚交界。这块地区被茂密的达连丛林（Darien Forest）覆盖，是数十万名走线客的必经之路。

单是去年，就有超过50万人通过这片丛林，但该地充斥着野生动物和犯罪团伙。犯罪团伙会抢劫、强奸、杀害路过当地的走线客。

不过，此次被逮捕的组织开发了一条“VIP路线”，走线客能通过支付2600美元（3450新元）至8000美元乘坐全地形车、马匹等交通工具从另一条更便捷的路线穿越丛林，让原本长达五至八天的旅程缩短至平均两天。

巴拿马检察官马尔克斯（Emeldo Marquez）说，中国的移民与其他移民群体相比，购买力普遍较高，成了付费购买“VIP路线”的主要群体。

报道称，约700人使用这条“VIP路线”。

巴拿马政府数据显示，近年来，穿越达连峡口的中国移民人数激增，从2010年至2019年的296人增至2024年迄今的1万2000人。

冠病疫情暴发以来，一些中国移民从厄瓜多尔出发，通过中美洲数国，从墨西哥边境偷渡进入美国，这段艰险之路被称为“走线”。

走线客一般从中国入境厄多瓜尔后，会乘车至哥伦比亚并付钱给当地“向导”，跟随拉丁美洲民众偷渡客的脚步，买船票进入对岸哥伦比亚与巴拿马边界，进入达连丛林。

从丛林出来后，再包车或自驾，一路向北通过中美洲数国，抵达美墨边境。