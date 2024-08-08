中国反兴奋剂组织呼吁加大对美田径运动员检测频率

中国和美国持续就兴奋剂争议交锋，中国反兴奋剂中心呼吁加大对美国田径运动员的兴奋剂检查频率。

中国反兴奋剂中心星期四（8月8日）在微信公众号发文称，该中心注意到有关美国奥运田径新星埃里扬·奈顿兴奋剂阳性的案件，尽管美国反兴奋剂机构（USADA）公开回应案件，但案件仍存在诸多疑点。

文章说，群勃龙在美国和其他地区都是一种众所周知的牲畜生长促进剂，为什么近年全球发生数以百计的群勃龙阳性，只有极少数美国运动员逃脱禁赛处罚？为什么USADA没有向美国运动员予以任何风险警示？

文章称，如果群勃龙在美国是一个常见的污染物质，该中心提醒包括美国在内的各国运动员，在美训练比赛时密切关注该国肉类食品污染问题，否则也许会像被USADA庇护的美国游泳运动员菲尔普斯所建议：“如果兴奋剂检测结果呈阳性，就永远不能再参加比赛，一切都结束了。”

文章还说，奈顿被USADA单方面“宽恕”体现出另一种担忧，即美国田径项目频频出现使用兴奋剂的丑闻，且USADA在处理兴奋剂案件的方式上存在前后矛盾和解释可疑的问题。

文章列举一系列美国运动员检测阳性后得到USADA辩护的案件，指出有理由怀疑美国田径领域存在系统性使用兴奋剂问题。

文章说，世界反兴奋剂组织主席班卡曾说，美国是一个销售和分销提高成绩药物的巨大市场，且WADA声明指出31%美国运动员没有得到充分的兴奋剂检测。

文章呼吁国际检测机构（ITA）在巴黎奥运会期间加大对美国田径运动员的兴奋剂检查频率，同时强烈建议田径诚信委员会（AIU）加强对美国田径运动项目的反兴奋剂监管，严防严查其运动员兴奋剂问题隐患，切实维护各国干净运动员的合法权益，重树全球运动员对公平竞赛的信心。

奈顿在今年3月26日的兴奋剂赛外检查中被查出呈类固醇（群勃龙）阳性。USADA在6月19日宣布，决定不予处罚类固醇阳性的田径短跑选手奈顿，理由是他因摄入受污染的食品而造成兴奋剂检查阳性，个人没有过错，并最终允许奈顿代表美国出战奥运会。

另据央视新闻报道，中国环球电视网（CGTN）星期四发布的一项网络民调结果显示，96.25%的受访者批美国在兴奋剂监管方面“双重标准”；93.45%的受访者认为，兴奋剂问题日益被美国政治化和工具化，成为美国在国际政治和外交领域霸权的延伸。

中国环球电视网称，这项调查在CGTN英语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语平台发布，24小时内共有15244名网民参与投票。