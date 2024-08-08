云南村民被炮弹砸中截肢 四川官方：是人工消雹产生的哑弹

云南省昭通市彝良县有村民反映，其母亲被一枚从天而降的炮弹砸中受伤致截肢，怀疑是相邻的四川筠连县气象部门发射的炮弹。四川筠连官方通报，上述炮弹为开展人工消雹作业时产生的“哑弹”，属于意外事件。

综合澎湃新闻和奔流新闻等报道，网民“这一次我要为妈妈发声”发布视频称，自己是云南省昭通市彝良县洛旺乡云丰村人，星期一（8月5日）晚上6时许，自家院子里突然掉下来一颗炮弹，不幸砸中自己母亲，母亲右腿当场被砸断致截肢。

网民说：“据了解当天隔壁四川省筠连县气象局放了一枚高射炮。”

视频显示，有两个村民正在院落中干农活，突然一声巨响，伴随一阵烟尘，空中有物体坠落。随后两位村民看向旁边，网民表示此时母亲已被砸到，当场痛得大叫。现场照片显示，坠落物为黑色圆柱体。

云丰村村书记受访时说，根据“炮弹”上的编号，追溯到了四川筠连县气象局，目前村委正在积极帮助伤者治疗，四川筠连县政府将同伤者及伤者家属进行协商。筠连县气象局一名工作人员星期三（7日）回应时说，目前此事正在调查之中。

据“大美筠连”微信公众号消息，筠连县气象防灾减灾中心星期三发布情况通报称，云南省昭通市彝良县洛旺苗族乡云丰村8月5日因天空金属物坠落造成一民房受损、一村民受伤，伤者已被紧急送往云南省昭通市第一人民医院医治，无生命危险。

通报称，该金属物为8月5日筠连县蒿坝镇人影作业炮点开展人工消雹作业时产生的“哑弹”，属于意外事件。通报特别指出，出现“哑弹”概率属于极小概率事件。

根据通报，事件发生后，筠连县公安局、气象局、蒿坝镇政府、人影弹药生产厂家（重庆长安一五二厂）负责人已与伤者家属见面，积极妥善做好伤者医疗等后续事宜。气象部门接下来将认真查明原因，全力以赴做好人工影响天气作业风险防控工作，严防类似事件再次发生。