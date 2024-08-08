陈梦：希望球迷能正确面对赛场输赢

巴黎奥运期间的饭圈乱象引起中国官方重视，加大力度打击涉体育领域饭圈违法行为，中国国乒队员陈梦表示，希望球迷群体能正确面对赛场上的输赢。

中国女子乒乓球队在星期三（8月7日）的巴黎奥运会女团比赛中晋级半决赛。据新华社报道，陈梦赛后被问到“如何看待公安机关网安部门打击涉体育领域饭圈违法犯罪行为”时，做出上述回应。

陈梦说，球迷都希望自己喜欢的运动员取得胜利，但是赛场上总会有输赢，希望球迷能正确面对。“我觉得如果一个人关注体育，他就要有能够承受、承担（输赢结果）的心理准备，因为这正是竞技体育的魅力所在。”

她还说，希望球迷能更多关注运动员在场上的拼搏精神，以及他们在面对困难时勇往直前的精神。

陈梦上星期六（3日）在奥运女单决赛中以总比分4比2战胜孙颖莎。但在比赛过程中，现场大量孙颖莎粉丝发出嘘声、喝倒彩干扰陈梦；陈梦获胜后，观众席上还有人疑似向她竖中指。之后，还有网民发表诋毁陈梦及其教练马琳的言论。

北京警方星期二（6日）通报，乒乓女单决赛后，有网民在微博发表诋毁运动员和教练员信息，警方已抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人贺某某。

中国各社交媒体平台也加大对恶意言论清理力度，微博星期天（4日）通报，针对乒乓女单决赛讨论中出现的拉踩引战等行为，已清理1万2000余条违规内容，另有300多个账号被阶段性或永久禁言。截至星期二，小红书、哔哩哔哩、咪咕视频等平台已处置6000多个违规账号。