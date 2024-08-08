赖清德今主持气候委员会会议 拥核反核派将正面交锋

台湾总统赖清德星期四（8月8日）将主持气候变迁对策委员会首次会议，会议聚焦核能议题，拥核派与反核派预计将在会中正面交锋。

综合台湾《联合报》《太报》报道，气候变迁对策委员会由赖清德担任召集人，副召集人包括行政院副院长郑丽君、中研院院长廖俊智、和硕董事长童子贤；顾问由中研院前院长李远哲、台湾永续能源研究基金会董事长简又新出任，委员则涵盖产官学与民间团体共24人。

根据议程，拟定星期四下午4时召开的首场会议将开放总统致词、颁发委员聘书与合影，报告与讨论均采闭门形式。会中将由环境部长彭启明与台电董事长曾文生作报告，经与会人士充分讨论后，最后由赖清德做结论。

知情人士说，彭启明将说明全球气候治理最新动态，以及极端天气对台湾的影响，台湾产业必须提前思考如何因应并拟定策略；曾文生则将解释如何在稳定供电前提下，加强韧性、加速减碳。

据悉，会议将聚焦七大主轴：净零转型、多元绿能减碳科技、绿色数位双轴转型、永续绿生活、公正转型、绿色永续金融，以及国土永续调适韧性，其中核能议题将是外界关注焦点。

此次会议邀请反核代表环保联盟创会会长施信民等人，以及拥核代表童子贤、李远哲等人，对于核能立场不同的双方人马预料在会中有一番激辩。

据了解，赖清德希望不同能源政策的主张者，能通过委员会平台进行深入对话。

台湾“非核家园”是执政党民进党的长期主张，被认为是绿营“神主牌”。但随着台湾作为半导体生产中心的地位日益显著，台湾的能源和缺电议题越来越受到关注。台湾最后第二座核能发电厂已于7月27日停止运转。

国民党立委李彦秀认为，缺电危机是赖清德2028年连任的最大绊脚石，从成立气候变迁对策委员会的竞选政见，再到把拥核的童子贤、李远哲纳入名单，明显是想要通过外部压力挑战民进党长期反核的“神主牌”。