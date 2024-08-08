国泰航空拟投资千亿港元 巩固香港枢纽地位

香港国泰航空在今年上半年继续实现盈利之际，宣布计划在机队等各领域投资逾1000亿港元（170亿新元），巩固香港作为国际航空枢纽的地位。

国泰航空星期三（8月7日）发布2024年中期业绩报告。财报显示，今年上半年，国泰实现营收496.04亿港元，同比增长13.8%；实现股东应占溢利36.13亿港元，同比下降15.3%。

国泰集团主席贺以礼在财报中说，国泰在2024年上半年取得了强劲业绩，是旅游需求旺盛与货运业务表现稳健的共同作用。集团的客运航班在第二季度按计划已恢复至疫情前80%水平，随着市场增加更多客运航班，公司收益率也已按照预期转向正常。

财报显示，国泰旗下航空公司及附属公司在去除特殊项目后，于2024年上半年录得应占溢利38.46亿港元，去年同期为48亿港元，同比减少近20%。财报称，净利下滑主要归因于机票价格正常化。

据澎湃新闻报道，国泰集团行政总裁林绍波在业绩会上对此回应称，当前国泰短途航班的票价已完全恢复正常，但至美国的长途航班票价正常化的进程相对较慢，主要由于香港到美国的航班还不是很多，且大陆直飞美国的航班还未完全恢复，大陆旅客从香港中转去美国的需求非常大，导致航班供不应求。

林绍波说，国泰正在努力增加从香港到美国的航班，包括纽约、旧金山、洛杉矶等地的航线。他指出，到今年的10月，国泰到美东的航班班次会完全恢复正常，明年4月起到美西的航班也会全面恢复，“当航班进一步增加的时候，相信长途票价会加速正常化”。

贺以礼还在业绩会上宣布，国泰集团计划未来七年，在包括机队、客舱产品、贵宾室、数码升级及可持续发展等领域投资超过1000亿港元，配合其积极发展的策略，进一步提升顾客体验，并配合机场三跑道系统落成，巩固香港作为国际航空枢纽的地位。

对于该项大额投资是否会影响国泰后续的业绩发展，贺以礼说，投资是必要的，对集团未来的发展非常重要。他说，集团也会秉持负责任的态度，在投资方面确保一定的弹性，若有意外或突发也会及时“转身”，不会让集团陷入困境。

国泰航空也在星期三宣布，订购30架空客A330-900型号宽体客机，并有权额外增购30架，这批客机预计将于2028年起陆续交付并投入服务。报道称，国泰航空未来将接收逾100架新一代飞机，并有权再额外增购逾80架飞机。