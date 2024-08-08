马英九访泰北美斯乐 探望泰缅孤军后裔

台湾前总统马英九访问泰国北部美斯乐时，探望长居当地的“泰缅孤军”后裔，并发文称“中华民国也没有忘记你们”。

马英九星期三（8月7日）以“向孤军致敬”为题在脸书发文说，虽然时光流逝，人事已非，但段希文将军精神长存。“国旗飞扬在美斯乐山区，国歌响彻兴华中学，孤军没有忘记中华民国，中华民国也没有忘记你们。”

据台湾《联合报》报道，马英九受泰国中华会馆邀请到访泰国出席第27届中山讲座，并赴泰国曼谷朱拉隆功大学发表演说。马英九星期三率领一众马英九基金会“大九学堂”学生访问泰北美斯乐，缅怀泰缅孤军。

当地侨民提供的照片显示，马英九等一行人参访泰北义民文史馆，与当地民众一起唱“中华民国国歌”。马英九还挥毫写下“忠义勘钦”四字，落款日期“甲辰季夏”。

当地民众说，马英九28年前曾以法务部长身份造访美斯乐。

台湾国防部去年6月曾到访泰北地区将“泰缅孤军”948位英灵带回台湾，并入祀忠烈祠。

1949年，中华民国政府在国共内战中失利撤到台湾后，部分驻守在云南的军队撤守缅北边境，这批部队后来在1954年改换番号成立“云南人民反共志愿军”，即俗称“泰缅孤军”，总指挥为段希文。

往后数年，这批部队与中国大陆军队、缅军发生过数次大小战役，之后受泰王蒲美蓬邀请协助泰国训练泰军、扫荡泰共，最终获泰王颁授徽章，并获泰国居留权，落地生根。

段希文当时还出资在美斯乐创办兴华中学，资助当地学生和边远贫困学生上学。至今，兴华中学仍沿用台湾的中小学旧教材。