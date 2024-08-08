中国前七个月集成电路进口量同比增长14.5%

中国今年前七个月集成电路进口量同比增长14.5%，显示在美国新出口限制出台前，中国企业正纷纷抢购。

中国海关总署星期三（8月7日）公布的最新数据显示，今年前七个月，中国二极管及类似半导体器件进口总量达2859亿个，同比增长12.4%，价值达135.7亿美元（180亿新元）；集成电路进口总量为3081亿片，同比增长14.5%，价值约2120亿美元。

彭博社上星期四（8月1日）报道，美国最快在8月对中国获取人工智能（AI）存储芯片施加新限制，旨在阻止美光科技、SK海力士、三星电子这三家主导全球高带宽存储器（HBM）市场的公司，向中国出售HBM芯片。

HBM芯片是构建大型语言模型的必须组件，而大型语言模型是OpenAI的ChatGPT等生成式AI服务的基础技术。在中美日渐白热化的AI竞争中，HBM芯片不可或缺。

美国对中国的新一轮芯片出口限制箭在弦上之际，路透社星期二（8月6日）报道，华为、百度等中国科技巨头，以及一些起步公司，据报正囤积三星电子的高端芯片。三星今年上半年的HBM芯片营收中，约三成来自中国。

韩国官方数据显示，韩国7月对华出口在半导体出口的强劲带动下大幅增长，赶超对美出口。中国时隔一个月再次成为韩国最大出口对象国。

此外，中国海关数据还显示，今年前七个月中国集成电路出口量达1666亿块，较上年同期增长10.3%，价值达到900亿美元，增长超过20%。仅7月份，集成电路出口就达到273亿块，价值139亿美元。

中国集成电路出口的激增反映海外对传统芯片的强劲需求。传统芯片广泛应用于汽车、家电和各种消费电子产品。