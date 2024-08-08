赖清德首次出席晋任将官典礼 重申两岸互不隶属

台湾总统赖清德上任后首次出席晋任将官勖勉典礼时重申两岸互不隶属，并要求台军必须与时俱进，因应时代的变化，提供官兵最佳的训练，不断精进战力。

台湾国防部星期四（8月8日）举行今年上半年陆海空军晋任将官勖勉典礼，共晋升七名中将和24名少将。

据台湾总统府新闻稿，赖清德在典礼上致辞时说，近年来，中国大陆对台湾的文攻武吓不断，经常无预警地在台海周边进行大型演习，对区域局势带来不稳定的影响。

他说：“身为国际社会负责任的一员，台湾会不卑不亢、维持现状，致力维护区域的和平稳定，永远坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国和中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须由2350万人决定。”

赖清德续指，台湾政府因此推动国防改革，恢复一年期义务役，也通过国防自主与军购并行的方式，充足武器装备，旨在打造一支钢铁劲旅，能够以实力确保台湾的生存发展，维护人民的生命财产安全。

他说，在人工智慧时代，无人化智慧型去中心指管，多军兵种联合的击杀链等，都是未来台军要加强，也要克服的挑战。台军必须与时俱进，才能够打造坚实的战力。

赖清德称，他身为三军统帅责无旁贷，从520就职以来，陆续前往陆海空三军不同的单位，希望了解第一线需求，给予台军官兵最大的支持，让台军持续进步，也希望国防部和晋任将官能够因应时代的变化，提供官兵最佳的训练，不断精进战力。

他还说，各项国防政策的推动，也需要晋任将官共同投入，才能不负民众的期待跟支持。大家要一起努力，带给台湾民众民主和平繁荣的生活。

赖清德5月20日在就职演说中以《中华民国宪法》为依据，具体阐述“中华民国与中华人民共和国互不隶属”。中国大陆解放军东部战区随后在5月23日宣布在台湾及金门、马祖周边开展大规模围台军演，对赖清德的“两国论”做出强硬回应。