香港廉署与中华总商会合推约章 鼓励缔造廉洁营商环境

香港廉政公署与中华总商会合作推动的《诚信营商约章》（简称《约章》）启动礼星期四（8月8日）举行，鼓励中华总商会企业会员积极实施诚信管理制度，缔造廉洁的营商环境。

综合《星岛日报》和香港电台等港媒报道，香港律政司副司长张国钧在仪式上致辞时说，香港拥有健全的法治和司法独立，与国际市场和世界规则衔接，重视依法规范市场，也保障各方合法权益。

他指出，香港法治的“金漆招牌”，缔造稳定透明且可以预期的营商环境，令企业可以放心交易和投资，创造出无限商机。香港其中一项优势，是为外资和本地企业提供公平竞争的环境，以及制定完善防贪机制，但企业也要不停自我革新，持续提升自身诚信管理和企业管治。

他说，有效的诚信管理制度不仅能够提升企业防御贪污的能力，更有助于赢得客户的信任和合作机会，从而提升公司的利润和生产力。廉署这次与中华总商会合作推动《约章》，一定能提升香港各界的诚信和专业操守，以制度化确保企业和员工遵守法规。

香港廉政专员胡英明说，《约章》就像一道坚固的诚信长城，抵御贪污和不法之徒入侵，守护辛苦赚来的利润和商誉。廉署期待与中华总商会双剑合璧，共同推广工商界的诚信建设。

中华总商会会长蔡冠深表示，这次与廉署合作，一方面可让企业向公众展示他们对诚信营商的承诺，进而吸引国际投资者；另一方则可得到廉署全方位的专业支援，以提升企业的诚信管理与防贪意识和能力。