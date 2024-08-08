江苏四农商行涉嫌操纵国债市场价格被启动自律调查

中国官方发现江苏四家农商银行涉嫌在国债二级市场交易中操纵市场价格、利益输送，因此对这四家银行启动自律审查。据悉，江苏农村信用社联合社已指示一些农商银行暂停国债交易。

据中国银行间市场交易商协会星期三（8月7日）发布的公告，涉事银行包括常熟农村商业银行、江南农村商业银行、昆山农村商业银行、苏州农村商业银行。

交易商协会隔天再发公告称，在查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送央行实施行政处罚，对于其他此类案件线索正加紧调查处理。

综合中国《证券时报》、澎湃新闻等报道，法询金融固收分析称，上述四家农商行被启动自律调查，可能与在中长期国债方面的交易有关。

常熟银行对此回应称，该行国债交易可能较为频繁或交易量较大引起交易商协会注意，但不意味着常熟银行在业务上存在违规操作。常熟银行的主责主业并非国债买卖，上述自律调查对银行基本面的经营影响不大。

苏农银行证券事务代表处工作人员则回应说，包括苏农商行在内的苏南几家银行买入四大行卖出债券的数量较大，引发市场关注。目前苏农商行内部已经启动调查，后续有相关事项将进行公告。

今年以来，随着中国中长期债券价格持续上涨，加上息差收窄、负债成本高、资产荒等多重压力下，中国农商行等中小金融机构从一季度起在二级市场加大购债力度，特别是在国债方面加大对超长期限国债的净买入。

近期，中国人民银行江苏省分行要求辖内农商行关注长债持仓风险，在国有大行卖出长债期间，不要大规模增加债券仓位，控制好持仓风险。

彭博社星期四（8日）引述不具名知情人士说，上述自律审查启动后，江苏省农村信用社联合社已指示当地一些农商银行暂停国债交易。但这些银行仍被允许投资一些银行间存单，以解决资产短缺问题。