得物将裁员5% 以保持长期稳定发展和竞争力

中国潮流网购社区得物在内部宣布，将减少5%左右的岗位，并停止或大幅减少在低投入产出比项目上的投入，旨在保持公司长期稳定发展和竞争力。

综合澎湃新闻和凤凰网科技报道，得物星期三（8月7日）发布关于公司启动组织提效的内部信。

得物在内部信中称：“当下，一方面市场环境变得更为严峻，另一方面，复盘过去的工作时，我们看到一些显著投入产出低的分支项目和低效的分工协作环节，也看到一部分投入产出高的项目并没得到足够的支持。我们需要更坚决地聚集资源于核心业务和更高投入产出比的项目，停止或大幅减少在低投入产出比项目上的投入，把组织调节到更高效和精干的状态。”

得物说，基于以上原则，公司经过慎重思考和反复讨论，决定对已有工作事项进行精简和启动组织提效，经过对项目的衡量，测算优化低效项目，减少5%左右的岗位。“这是经过全面评估后，为公司保持长期稳定发展和竞争力而采取的举措。”

报道称，截止今年一季度，得物人员规模约在10000人，减少5%的岗位比例意味着将有约500人被裁。此外，得物还管理着大约上万人规模的外包团队。

得物还在内部信中说，裁员的决定不可避免会影响到一些同事，接下来公司将会对涉及调整的人员进行一对一沟通，整个过程中公司会严格遵守法律法规，依法提供经济补偿，同时保持透明沟通，为受到影响的同事提供必要的信息和支持。

创立于2015年的得物是由上海识装信息科技有限公司推出的潮流网购社区。QuestMobile数据显示，得物2024年3月月活跃用户数（MAU）达8799.5万，同比增长17.3%，在国内电商平台MAU榜单中排行第四。2023年4月，得物以690亿元企业估值入选《2023年·胡润全球独角兽榜》。