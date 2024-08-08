中国媒体：掼蛋只是不同休闲方式 不需判定对错

中国官方媒体《北京青年报》连续三天发文炮轰民间流行的扑克牌游戏掼蛋后，另一家报纸《新华日报》发文反指，掼蛋只是不同人选择的不同休闲方式而已，不需要谁来判定对与错。

《新华日报》是中共江苏省委的机关报，由新华报业传媒集团拥有。

《新华日报》评论理论部微信公众号“江东观潮”星期四（8月8日）发布文章《掼蛋的“打”与“被打”》说，随着掼蛋在中国全国走红后引起激烈争论，在思想和文化多元、多样、多变的时代，这并不奇怪。

文章指，最近有媒体发表宏论，从“警惕掼蛋沉迷助长消颓之气”、“‘全民掼蛋’的躺平之风该管管了”、“亟须破除掼蛋编结的‘圈子文化’”等维度，对“掼蛋之风”进行全面、深刻而猛烈的批评。

针对上述批评，文章引述观点说，首先“全民掼蛋”有些夸大其词，没有权威数据仅凭个人想象就戴一个“全民掼蛋”大帽子，这不是实事求是作风；其次说掼蛋助长躺平、颓废之气也论据不足，打麻将、玩扑克风气之盛一直不衰，为何独称掼蛋会“玩物丧志”？其三，说掼蛋助长“圈子文化”，这是因果倒置，掼蛋与“圈子文化”之间有联系，但无必然联系；不管是个人还是领导干部，过于沉迷以致玩物丧志也不对，但如果只是利用业余时间适度娱乐一下，做到劳逸结合，又有什么不可以？

文章还提到，针对掼蛋的网络争论，有网民跟帖只讲立场，不讲对错，只讲态度，不讲道理，只讲判断，不讲事实，把观点讨论变成道德审判；有网民动辄上纲上线，乱扣帽子，乱打棍子，动辄义正词严，口诛笔伐；有的高高在上，不体味民间冷暖，不知道人间烟火，缺乏包容之心，共情之意，满脸肃杀之气。

文章说，无论“掼蛋”还是最近颇为流行的“晒背”抑或其他，只是不同人选择的不同休闲方式而已。只要不是原则性的、关乎底线的，不需要谁来判定对与错。动辄口诛笔伐、上纲上线的思维和文风惯性，已经和今天的发展环境、社会心态不再相容。

中共北京市委机关报《北京日报》集团旗下媒体《北京青年报》8月5日起连续三天发文炮轰民间流行的扑克牌游戏掼蛋，称其助长了社会的躺平之风、圈子文化等，引发舆论关注。