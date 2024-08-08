高温天气持续 深圳披露两起中暑死亡病例

随着中国东部沿海地区气温连续八天达40摄氏度左右，深圳官方披露，已有两人因中暑死亡，还有多人因中暑入院。

广东省深圳市急救中心星期三（8月7日）在官方微信公众号上发文称，8月1日至8月6日，深圳急救共为中暑病患出诊88车次。其中，8月2日坪山区一名62岁男子下午3点下班回家后、8月3日宝安区一名56岁的男子上午10点多工作时，均因中暑突发呼之不应、意识丧失，经抢救无效死亡。

据路透社报道，尽管中国媒体偶尔会引述地方政府消息报道中暑死亡的人数和相关情况，但中国官方并没有统计相关数字。

2022年夏季，中国平均气温为1961年以来历史同期最高，多地经历了长达79天的高温。官方没有公布死亡人数，但医学杂志《柳叶刀》在2023年发表的一份报告中预计，中国2022年因高温的死亡人数为50900人，比2021年翻了一番。

据中国天气网报道，中央气象台星期四（8日）继续发布高温橙色预警，并预计当日白天，四川东南部、河南东南部、广东中北部等地部分地区最高气温37摄氏度以上，安徽南部、江苏西南部、浙江中西部等地局地可达40摄氏度以上。

气象台说，进入8月后，南方高温规模扩大，部分地区气温打破观测史最高纪录。在未来三天里，南方大范围闷热型高温还会持续。