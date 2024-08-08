谌贻琴作为习近平代表出席巴黎奥运会闭幕式

中国国务委员谌贻琴将作为中国国家主席习近平特别代表出席巴黎奥运会闭幕式，并访问塞尔维亚。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人毛宁星期四（8月8日）宣布，谌贻琴8月9日至11日将出席在法国巴黎举行的第33届奥林匹克运动会闭幕式等活动。

此外，应塞尔维亚政府邀请，谌贻琴还将于8月12日至14日访问塞尔维亚。

毛宁说，中国一贯高度重视体育事业发展，积极参与国际奥林匹克运动。今年5月，习近平访问法国，明确表示支持法方办好巴黎奥运会。

她说，中国国家副主席韩正作为习近平特别代表出席巴黎奥运会开幕式，谌贻琴作为习近平特别代表出席奥运会闭幕式，充分显示中方对国际奥林匹克事业发展和法方办赛的重视和支持。中方赞赏巴黎奥运会的成功举办，预祝奥运会圆满收官。

针对谌贻琴访问塞尔维亚，毛宁说，中国和塞尔维亚是铁杆朋友。在两国元首战略引领下，中塞关系保持高水平发展。今年5月，习近平成功对塞尔维亚进行国事访问，两国元首共同宣布构建新时代中塞命运共同体，开启双边关系历史新篇章。

毛宁透露，此访期间，谌贻琴将同塞方领导人就落实两国元首达成的重要共识深入沟通，探讨进一步深化两国务实合作和人文交流，推动中塞关系不断迈上新台阶。