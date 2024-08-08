赖清德：非核家园不是民进党的意识形态

台湾总统赖清德称，“非核家园”不是民进党的意识形态，永续发展才是朝野不分政党为台湾打拼的目标。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾气候变迁对策委员会首场会议星期四（8月8日）在总统府登场，由赖清德亲自主持，其中能源议题、核能议题是会议的关注焦点。

赖清德致辞时说，台湾的供电稳定不只是台湾社会关注的议题，更是国际供应链关切的焦点。他回忆道，自己20多年前担任立委时与许多跨党派立委制定环境基本法，首次将“非核家园”四个字入法。

他指出，虽然当时民进党执政，但不是立法院多数，而环境基本法能在朝野共识下完成立法，证明“非核家园”不是民进党的意识形态，永续发展才是朝野不分政党为台湾打拼的目标。

赖清德说，他希望通过环境委员会让大家知道能源议题绝对不是简单的反核或拥核是非题，每一个气候决策都是多元的选择，甚至复杂的多选题。

他称，有不同的主张是民主的日常，期待借由环境委员会的讨论，台湾人民都能体会到“我们可以有不同立场，但我们只有一个台湾，我们可以有不同的主张，但只有一个共同的目标，就是让国家永续发展。”

赖清德致辞后，会议将发布两份报告，分别由环境部长彭启明提出“气候变迁对全球及台湾的影响冲击评估报告”、台电董事长提出“台湾2035电力供需分析及挑战报告”。报告案结束后进行闭门会议，最后由赖清德结论。

由于委员会成员包括主张使用核能的和硕联合科技董事长童子贤、中研院前院长李远哲，以及反核立场明确的环保联盟创会会长施信民等人，预期能源议题将在会中激烈交锋。

民进党长期以来主张非核家园，甚至被视作“神主牌”，台湾最后第二座核能发电厂已于7月27日停运。

国民党立委李彦秀认为，缺电危机是赖清德2028年连任的最大绊脚石，从成立气候变迁对策委员会的竞选政见，再到把拥核的童子贤、李远哲纳入名单，明显是想要通过外部压力挑战民进党长期反核的“神主牌”。